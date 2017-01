ADO kan begroting sluitend maken na nogmaals 2 miljoen van Wang

De liquiditeitsproblemen van de club uit Den Haag lijkt hiermee in een klap opgelost, waar Wang 2 miljoen euro overmaakte, kreeg de club eerder al 500.000 euro van de Chinees en lijkt het dit seizoen in ieder geval direct uit financiele problemen.

'Door deze betalingen zijn de liquiditeitsproblemen van ADO voor dit seizoen opgelost,' valt te lezen uit een verklaring van de club. Ook directeur Manders is opgelucht na het ontvangen van het geld, 'Wij zijn opgelucht dat UVS haar verplichtingen is nagekomen. Nu zullen wij de toekomst van ADO Den Haag gaan bespreken. Wij zijn ervan overtuigd dat een gebalanceerde governance ten voordele zal werken van alle stakeholders. Hopelijk kunnen wij ons team tijdens deze laatste dagen van het transferseizoen nog versterken.'

'UVS is ervan overtuigd dat de samenwerking met ADO Den Haag en al haar stakeholders zal resulteren in een grote toekomst voor ADO Den Haag en voor een ieder die bij de club betrokken is. We kunnen niet wachten om de volgende stap te zetten in het proces om van ADO Den Haag een gezonde en stabiele club te maken op de lange termijn,' aldus Wang.

Ook Winston Zheng van Jiahua East Holdings kijkt het weer met vertrouwen tegemoet, 'Als een van China’s toonaangevende ondernemingen en aandeelhouder van UVS, heeft Jiahua East Holdings een sterke financiële positie en is vastbesloten om UVS ondersteunen in het proces om van ADO Den Haag op de lange termijn een toonaangevende club in Europa te maken.

