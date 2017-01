Zenit lijkt Pröpper te laten lopen, PSV fans halen opgelucht adem

Waar Zenit zich afgelopen zomer al in Eindhoven meldde voor Davy Pröpper is het nu dus wel gelukt om de middenvelder bij PSV weg te kapen. In grote lijnen zijn beide clubs akkoord over de transfersom van de oud Vitesse speler, daar waar de 25-jarige middenvelder zelf nog tot een akkoord moet komen.

PSV betaalde in 2015 een slordige 4.5 miljoen euro voor Davy Pröpper, waar hij in zijn eerste jaar direct uitgroeide tot vaste waarde onder Cocu. Waar dit seizoen de middenvelder al 17 duels speelde en tot 9 doelpunten kwam, is het dus nu alweer voorbij in Eindhoven voor Pröpper.

UPDATE:

Na het afwijzen van het bod op Pröpper, lijkt het Russische Zenit haar pijlen nu te hebben verlegd naar een andere speler. Daar waar de Nederlandse transfermarkt op 31 januari sluit, is die in Rusland nog enkele weken open.

Zenit lijkt Propper te laten lopen. #psv https://t.co/qriwVhsmLJ — PSV Inside (@psvinside) 27 januari 2017

