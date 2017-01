Patrick van Aanholt wordt vrijdag nog medisch gekeurd bij zijn nieuwe werkgever, waarna hij naar alle waarschijnlijkheid dit weekend zijn debuut kan maken voor Crystal Palace. Met de overstap komt Van Aanholt zijn oud trainer Allerdyce weer tegen waarmee hij in 2014 bij Sunderland samen werkte.

Met de transfer verlaat Van Aanholt de laatste plaats in de Engelse Premier League en zal hij bij Crystal Palace een meerderjarig contract gaan ondertekenen. Waar dinsdag al een mondeling akkoord was, is de transfer nu definitief en ontvangt Sunderland een slordige 10 miljoen euro (wat door bonussen kan oplopen tot 14 miljoen euro).

Van Aanholt kwam in Nederland voor PSV en Vitesse uit, in Engeland ook o.m voor Chelsea.

Reageer op Engels Crystal Palace weet Van Aanholt met miljoenen te strikken