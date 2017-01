Bailey verruilt Genk voor Duits Bayer Leverkusen

Waar de 19-jarige Bailey eerder al in belangstelling stond van het Nederlandse Ajax, was er ook interesse vanuit Italie en Engeland. Maar de Jamaicaan koos voor een verblijf in de Duitse Bundesliga. Waar het Belgische Genk 12 miljoen ontvangt voor de jongeling. (excl bonussen), verlangde het ook hier 20 miljoen.

Ajax boodt eerder al 11 miljoen exclusief bonussen, daar waar Genk niet mee akkoord ging. Maar nu is de Belgische grootmacht om en vertrekt Bailey naar de Duitse Bundesliga om uit te komen voor Leverkusen.

