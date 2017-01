Feyenoord aanvoerder Kuyt kwam met een logische verklaring en baalt dat het bekeravontuur voorbij is. 'Met de ploegen die waren overgebleven, hadden we een heel reële kans om opnieuw te beker te winnen,' aldus Kuyt tegenover FOX. 'We zijn als ploeg tekort geschoten. Als je vijf procent minder scherpte toont, dan zie je wat er gebeurt. We misten net dat kleine beetje scherpte. We kregen twee goals tegen die we het hele seizoen niet hebben geïncasseerd.'

Dat de aanvoerder van Feyenoord op de bank begon in het bekerduel, was voor de aanvaller teleurstellend te noemen. 'Het is een weloverwogen keuze van de trainer (Giovanni van Bronchkhorst, red.). Ik steun hem daarin.' Nu wil Kuyt de klap verwerken en zich volledig richten op de hoofdprijs dit seizoen met Feyenoord, en dat is geschiedenis schrijven en de landstitel pakken.

Reageer op Kuyt baalt: Met 95% inzet ga je het niet redden