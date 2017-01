Vorig seizoen wist hij in het shirt van Feyenoord opnieuw beslag te leggen op de KNVB beker door in de finale te winnen van FC Utrecht, maar daar houdt het dan ook mee op en een trio aan bekers is van de kaart. In een verklaring komt de verdediger met het feit dat Feyenoord niet zichzelf was.

'De eerste helft was nog wel redelijk, maar na rust helemaal niet. En dan kan je dit soort wedstrijden nooit winnen.'Waar de inzet van Feyenoord donderdagavond te wensen overliet, speelde Vitesse met het mes tussen de tanden en wist het Feyenoord met 2-0 uit te schakelen.

'Vechten en passie tonen is normaal onze kracht, maar dat was er nu niet. Hoe dat kan? Geen idee. We hebben als team gefaald. Ik heb de KNVB-beker twee keer op rij gewonnen en wilde dat heel graag voor de derde keer doen. Daarom komt deze klap hard aan. Maar zondag tegen NEC moeten we er weer staan.'

Reageer op Kuyt: Het was een collectief falen van Feyenoord