Locadia heeft 'Moeilijke periode' achter de rug bij PSV

Het lijkt erop dat Cocu binnenkort weer een beroep kan doen op Jurgen Locadia, die na zijn blessure op de weg terug lijkt. Waar Locadia sinds half augustus aan de kant staat, had de aanvaller eerst last van een lies blessure, wat erna over ging in een knieblessure. Waar het nu bijna allemaal achter de rug is en de aanvaller binnen enkele weken weer inzetbaar is voor PSV.

Waar 26 februari de uitwedstrijd tegen Feyenoord het streefpunt lijkt te worden voor Locadia, wil PSV daar alles aan doen om hem klaar te stomen. 'Het is een moeilijke periode geweest. De doktoren hadden zo’n blessure in de lies ook nog nooit meegemaakt. Tijdens mijn herstel heb ik best wel wat stress gehad,' aldus Locadia. 'Ik voel me nu weer goed, maar ik heb nog wel even nodig, want ik ben er lang uit geweest.'

