Waar de kwartfinale van de KNVB beker tussen Vitesse en Feyenoord ging, heeft de thuisploeg ten koste van de Eredivisie koploper de halve finales van het bekertoernooi weten te behalen. Een 2-0 zege was genoeg om de Rotterdammers het zwijgen op te leggen.

Waar het eerste bedrijf weinig om handen had, waren de spaarzame kansen van beide kanten de enige hoogtepunten in de koude Gelredome. Na rust ging het voor Vitesse het best, Kashia haalde uit en zette de zwartgele al snel op voorsprong.

Daarna was het duel binnen 6 minuten op slot, een inzet van Van Wolfswinkel werd nog gepareerd door doelman Jones, maar de rebound was voor Tighadouini die de 2-0 verzorgde. Feyenoord kon niets meer inbrengen, waar aan de andere kant Baker nog dichtbij de derde treffer voor Vitesse was met een vrije trap.

Reageer op Feyenoord kent blamage in Gelredome en is klaar is beker