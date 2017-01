Waar Hoogendijk 103 keer in actie kwam voor Oranje, wist ze 9 keer het net te vinden. 'In mijn huidige rol bij Oranje voel ik mij niet prettig. Uiteraard is dit een moeilijk besluit, maar ik denk dat dit wel de juiste is,' was de verklaring van Hoogendijk op de website van haar management.

Na 14 jaar onderdeel te zijn geweest van het Nederlands Elftal, is nu de tijd gekomen om afscheid te nemen. Dank voor jullie support! πŸ”ΈπŸ‡³πŸ‡±πŸ”Έ pic.twitter.com/tVGlPrFndM — Anouk Hoogendijk (@Anoukhoogendijk) 26 januari 2017

Op 6 augustus 2004 maakte Hoogendijk haar debuut, waar ze jl september voor de laatste keer het shirt van Oranje over haar schouders mocht trekken. Hoogendijk zat wel vaak bij de voorselectie, maar wist het telkens niet meer te halen.

Het hoogtepunt van Hoogendijk was in 2009, toen ze Oranje hoogstpersoonlijk naar de halve finale schoot. Hoogendijk was toen vanaf de stip de persoon die Nederland verder wist te loodsen.

Reageer op Oranje pareltje Hoogendijk stopt per direct als international