Op de clubwebsite laat Bosz weten dat hij dit op voorhand al had voorspeld, 'Iedere jonge speler krijgt in zijn ontwikkeling altijd te maken met een terugval. Van een probleem wil ik niet spreken. Hij heeft eventjes niet gescoord, maar dat overkomt alle spitsen. We moeten gaan kijken wanneer Kasper weer gaat scoren. Het zou zomaar kunnen dat hij er zondag weer twee of drie maakt.'

Afgelopen weekend in het competitieduel tegen FC Utrecht kwam Dolberg bijna niet in het spel voor, 'Je moet dan eerst kijken of dat aan hem ligt, of aan zijn ploeggenoten. Daar zijn we iedere keer mee bezig. Ik heb al vaker gezegd dat ik altijd de volledige wedstrijd terugkijk en dan let ik ook op dit soort zaken. Er is voor Kasper ook veel veranderd. In het begin kende niemand hem en nu gaan spelers zich op hem instellen. Al betekent dat laatste weer dat andere spelers vrijheid moeten krijgen.'

Reageer op Bosz houdt El Ghazi nu al buiten wedstrijdselectie