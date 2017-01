Waar het Engelse Norwich City de 23-jarige Dijks graag naar Engeland had zien komen, wil de back de overstap niet maken en vertrouwd hij op zijn gevoel in Amsterdam. De transfersom van Dijks was het probleem niet voor Norwich City.

Dijks zelf zette een streep door de overgang, 'De trainer had een goed verhaal, maar uiteindelijk heeft Mitchell toch besloten niet voor Norwich City te kiezen,' aldus zijn zaakwaarnemer in De Telegraaf. 'Het gevoel moet honderd procent goed zijn en dat was het niet. Een club als Norwich verdient ook geen negentig procent.'

Waar Dijks in 2014 werd gehaald van het Tilburgse Willem II, kwam hij bij Ajax niet vaak aan spelen toe. De 20 wedstrijden in Ajax 1 houdt de hoop toch warm bij Dijks, die nog een doorlopend contract heeft tot medio 2018 bij Ajax.

Reageer op Ajacied Dijks wijst Engels Norwich City beleefd af