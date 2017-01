PSV is momenteel nog in afwachting van de vergunning die door de Eindhovense gemeente afgegeven moet worden, voordat het mag beginnen met de verbouwing van trainingscomplex De Herdgang aan de profzijde. Waar begin februari begonnen moet worden met de verbouwing, gaat een het een kleine 6 tot 8 weken in beslag nemen.

Gerbrands gaf al te kennen dat de gemeente van Eindhoven en de welstandcommissie het ontwerp hebben goedgekeurd. PSV zelf hoopt op korte termijn tot een definitief ontwerp te komen voor de verbouwing van sportcomplex De Herdgang, iets wat ook binnen het budget van PSV past.

Precies een jaar geleden kondigde Gerbrands de verbouwing al aan op sportcomplex De Herdgang. Het moet nog meer topsportklimaat worden en er komt een ministadion op de Herdgang. Ook moeten facaliteiten de jeugd meer lucht geven, denk ook aan scholingsmogelijkheden, waar de totaalwerkzaamheden een halfjaar bedragen.

Reageer op PSV wil in februari starten met verbouwing Herdgang