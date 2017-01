Waar Jozefzoon al naar Engeland is afgereist voor zijn medische keuring bij Brentford, hoopt hij dat donderdag zijn officiele presentatie is bij de Championship club. Daar waar Jozefzoon sinds zijn komst bij PSV in 2014 amper aan de bak kwam, hoopt hij nu op meer speelminuten in Engeland.

Waar PSV de buitenspeler in 2014 overnam van RKC waalwijk, kwam hij maar tot 64 officiele wedstrijd in het shirt van PSV. Door de transfer van Jozefzoon lijkt PSV toch nadrukkelijker de transfermarkt te moeten gaan opzoeken de laatste week.

Reageer op PSV raakt ook buitenspeler Jozefzoon kwijt aan Brentford