Goed nieuws voor FC Twente, aanwinst Assaidi vrijgegeven

Waar het contract van Assaidi bij Al Ahli al was ontbonden, wilde zijn oud werkgever de aanvaller niet vrijgeven voor FC Twente. Hierdoor liep zijn debuut vertraging op door het niet in orde zijn van zijn papieren, maar inmiddels heeft FC Twente dit in orde gemaakt en kan Assaidi komend weekend tegen PEC Zwolle in actie komen.

Waar FC Twente naar de FIFA stapte om de papieren van Assaidi alsnog te kunnen krijgen, is de stap naar de FIFA een geslaagde geweest want Assaidi is nu speelgerechtigd verklaart voor FC Twente.

