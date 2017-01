Real Madrid blameert zich opnieuw en is klaar in Copa del Rey

Waar vorige week een knappe 1-2 zege werd geboekt door Celta de Vigo in Santiago Bernabeu, was het antwoord voor Real Madrid woensdagavond. Maar waar de Madrileense hoofdmacht in een dip zit, wist het woensdagavond niet tot winst te komen tegen Celta de Vigo, waardoor de 2-2 remise een vroegtijdige uitschakeling betekende voor Real Madrid.

Waar Danilo de thuisploeg door een eigen doelpunt op weg hielp, was het daarna aan Ronaldo om met een schitterende vrije trap de gelijkmaker aan te tekenen. Waar een aantal minuten voor tijd Wass de 2-1 voor Celta maakte, leek Real opnieuw op verlies af te stevenen.

Waar in de slotminuten van het duel Vázquez nog wel de 2-2 wist te maken voor Real, kon hij niet voorkomen dat Real Madrid uitgeschakeld werd in het Spaanse Copa del Rey toernooi.

