SC Cambuur nieuwe bekersensatie en schakelt ook FC Utrecht uit

De club uit de Jupiler League wist in de kwartfinale van het KNVB bekertoernooi na strafschoppen als sterkste uit de bus te komen, waardoor FC Utrecht het nakijken had en uitgeschakeld werd in de kwartfinale van het KNVB toernooi. Waar FC Utrecht moeite had met de defensieve instelling van Cambuur, toch kwam de thuisploeg via Leeuwin op voorsprong uit een corner.

Waar de thuisploeg via Ayoub wel dichtbij de 2-0 kwam, ging zijn inzet over het doel. Ook Zivkovic zag zijn inzet op de doellijn worden gepareerd. Direct na rust moest Van Boekel wel een strafschop toekennen aan de bezoekers, waar Ayoub Barto naar de grond haalde. SC Cambuur kwam op gelijke hoogte.

Waar SC Cambuur een aantal keer goed wegkwam, was het aan de andere kant Barto die de bezoekers op voorsprong zette in de Galgenwaard. Waar een kwartier voor tijd ook FC Utrecht een strafschop mocht gaan nemen, kwam van Boekel terug op zijn beslissing na het zien van de videobeelden.

Waar Barazite nog wel de paal wist te raken voor FC Utrecht, leek Cambuur dichtbij een stunt in reguliere tijd. Maar een inzet van Janssen werd nog gepareerd door Nienhuis, maar Troupée stond daar voor de rebound. Waar de verlenging werd afgedwongen, kwam daar geen winnaar uit de bus waardoor strafschoppen de halve finalist bekend moest maken.

Waar voor FC Utrecht Leewin de vierde strafschop miste, was het ook Houtkoop die zijn inzet gepareerd zag worden. Na een reeks rake strafschoppen was het Peterson die miste voor de thuisploeg, waardoor Monteiro de 6-7 kon binnenschieten en Cambuur zo naar de halve finale schoot.

