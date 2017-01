SC Heerenveen wil bankzitter Simon Poulsen van PSV overnemen

De back staat in nadrukkelijke belangstelling van het Friese SC Heerenveen, Tjerkstra Media weet dit althans woensdag te melden. Na het vertrek van Cavlan is Heerenveen nadrukkelijk op zoek naar een nieuwe back. Poulsen, die bij PSV op een zijspoor is belandt, lijkt dit een prima oplossing.

Waar Poulsen dit seizoen totaal niet voorkomt in de plannen van PSV trainer Cocu, speelde hij dit seizoen nog geen minuut in het shirt van de regerend landskampioen.

