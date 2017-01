BREAKING: Ronaldo per ambulance afgevoerd na pijn aan pols

De Real Madrid vedette had zelfs zoveel pijn, dat hij zijn dure bolide van 300.000 euro achter moest laten en per ambulance werd afgevoerd. Ronaldo was met zijn vriendin net weggereden bij een Ski Resort toen de pijn ondragelijk werd, waardoor de 31-jarige Portugees niets anders kon doen dan een ambulance bellen.

Waar Ronaldo een dag eerder in het duel tegen Malaga FC al met een ingetapte pols speelde, raakde Ronaldo eerder afgelopen week tijdens een training al geblesseerd aan zijn pols.

