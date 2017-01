Dolberg vol lof over Feyenoord en landgenoot Jørgensen

Waar de 19-jarige Deen van Ajax vol lof is over Jørgensen, is hij dat ook over koploper Feyenoord. In gesprek met het Algemeen Dagblad laat Dolberg weten dat hij het niet vreemd vindt dat Jørgensen het zo goed doet.

'Vorig seizoen bij FC Kopenhagen was hij al de beste speler van de Deense competitie. Nederland moet de Deense competitie beter bekijken, ook het nationale elftal gooit hoge ogen.'

Over Feyenoord heeft de spits van Ajax ook alleen maar lovende woorden over: 'Feyenoord maakt een hele stabiele indruk, een echt team. Maar dat is Ajax ook.'

