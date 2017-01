Clubs tweede en derde divisie krijgen puntenstraf KNVB

De voorzitter van de AFC snapt helemaal niets van de timing van de KNVB. De Nederlandse voetbalbond heeft de 14 clubs gestraft met een puntenstraf omdat zijn geen spelers onder contract hebben opgenomen. De clubs uit de Tweede divisie zijn daar niet blij mee, vooral niet de huidige nummer 3.

'Al zijn we er ook niet ondersteboven van,' aldus Westerhof. 'We zagen het wel een beetje aankomen, alleen hadden we niet verwacht dat de licentiecommissie zo snel met een oordeel zou komen. Er had ook gewacht kunnen worden, zodat de clubs wat meer tijd hadden gekregen. Er is wel een maandje uitstel geweest, maar dat was in een maand (december, red.) waarin iedereen op vakantie was.'

Het aparte van deze gehele situatie is dat de clubs in gesprek waren met de belangenorganisatie en de KNVB, ''Die gesprekken stoppen nu, natuurlijk. Als je praat over verandering en je krijgt ineens toch een straf, dan is er even geen basis om verder te praten. Dit is ook niet goed voor de onderlinge sfeer. Het is nu wachten op de beroepscommissie, maar ik kan je alvast beloven dat wij een kort geding aanspannen wanneer de straffen gehandhaafd blijven,' aldus Westerhof in gesprek met VI.

'Alles hangt nu af van het besluit van de beroepscommissie, want natuurlijk gaan we in beroep tegen deze straf, net als alle andere clubs. Veertien clubs zijn bestraft, terwijl acht andere onder protest hebben voldaan aan de voorwaarden maar het er ook niet mee eens zijn. Dan hebben we het over bijna de helft van de clubs die dit niks vinden. Dat is voor de KNVB ook wel erg ongemakkelijk, lijkt me. Het is nu zaak om rustig te blijven, want het is allemaal al moeilijk genoeg. Maar ik heb al genoeg mails en berichten gekregen van mensen die de emotie laten spreken en niet blij zijn.'

Waar de KNVB van mening is dat de clubs op de hoogte waren van de regels en continue akkoord waren met deze regelgeving, weet Westerhof dat het toch anders in elkaar steekt. 'Die democratische manier van kiezen bij de KNVB, tsja. Dat wordt door afgevaardigden gedaan, maar ik ken ze niet. Die zouden dan namens de clubs praten. In werkelijkheid heeft het betaald voetbal de helft van de stemmen over dit dossier, terwijl het toch echt over amateurvoetbal gaat. Dat is opmerkelijk.'

AFC is in ieder geval niet van plan om nu nog te voldoen aan de eisen van de licentiecommissie. ''Wij hebben aan alle voorwaarden voldaan, behalve deze ene. Wij vinden dat je niet verplicht kan worden om mensen onder contract te nemen. Het is amateurvoetbal, terwijl dit eisen zijn voor het betaald voetbal. Heel veel clubs kunnen dat helemaal niet betalen. Om het extra gecompliceerd te maken krijg je deze spelers vast in dienst wanneer je wil verlengen, want er is geen cao.'

'Ik denk dat we over een maand meer weten. Wat ik verwacht? Ik hoop dat mijn verwachting en mijn hoop bij elkaar komen. Er zal sowieso iets veranderen aan de regels, maar het is afwachten wat. Het zou wijs zijn als de boel voor nu even bevroren wordt, zodat we goed met elkaar kunnen praten over hoe het verder moet. Maar als de beroepscommissie ineens overactief wordt, kunnen we geen kant meer uit. Dit loopt nu al zo lang, terwijl dit allemaal al wel voorzien had kunnen worden. Dit had voor het seizoen eigenlijk al opgelost moeten worden.'

