Waar Van Wolfswinkel al voor Norwich City en Sporting Club de Lissabon uitkwam, is hij nu even terug in de Nederlandse Eredivisie bij Vitesse. Toch denkt de 27-jarige aanvaller al aan een periode na Vitesse en spreekt hij hardop zijn ambitie uit.

In gesprek met VI liet Van Wolfswinkel weten: 'Het dieptepunt was dat ik zelfs op een training wissel stond. 'Dan werden er partijen elf tegen elf gespeeld en moest ik langs de kant toekijken. Al heb je nog zo'n mooi contract, op zulke momenten interesseert je dat helemaal niets. Ik ben een liefhebber, wil gewoon lekker voetballen.'

Bij Vitesse kan ik gewoon mezelf zijn

'Ik ben terug naar Vitesse gegaan om het plezier van wekelijks spelen terug te krijgen. Dat heb ik, en waar dat toe zal leiden weet ik niet,' aldus Van Wolfswinkel. 'Ik heb al veel van Europa gezien, maar ben tegelijkertijd pas 27 jaar. Ik wil nog wel jaren mee en ben ambitieus. Geen idee wat de toekomst zal brengen, dat hebben de afgelopen jaren me wel geleerd. Maar Vitesse zal niet mijn eindstation zijn.'

Reageer op Van Wolfswinkel ziet Vitesse niet als eindstation