El Bacon wist woensdagochtend te melden dat PSV graag de oud PSV-er Jefferson Farfan terug zou willen zien in Eindhoven. Waar de buitenspeler zijn contract bij El-Jazira liet ontbinden, is Farfan momenteel clubloos en lijkt een terugkeer naar PSV in de papieren te zitten.

Na het vertrek van Beto en Narsingh bij PSV, lijkt PSV nadrukkelijk op zoek naar offensieve versterking. Waar de International transfervrij is, lijken de salariseisen van Farfan te gortig voor de regerend landskampioen. Maar buitenom PSV, is er voor Farfan ook interesse uit Rusland, Mexico, China, Peru en Brazilie. Ook zou een stap naar Amerika kunnen voor de oud PSV-er.

Reageer op Marcel Brands ontkent dat PSV bezig is met terugkeer Farfan