Liesblessure houdt Tannane drie maanden aan de kant

Volgens L'Equipe moet de vleugelaanvaller van Saint-Etienne geopereerd worden aan zijn lies. De vraag is dat de oud-speler van Heerenveen en Heracles Almelo dit seizoen nog wel in actie zou kunnen komen.

Door de lieskwestuur moest Tannane de Afrika Cup met Marokko al laten schieten. Maar nu blijkt dat de blessure toch ernstiger is dan gedacht.

De 22-jarige Tannane kwam al veertig keer in actie voor ASSE, daarin scoorde hij zes keer. In de Europa League treft Saint-Etienne Manchester United. De buitenspeler moet dan ook een duel op Old Trafford laten schieten.

