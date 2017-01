Enkelblessure houdt Van Dijk maanden aan de kant

The Sun meent dat Van Dijk minimaal enkele maanden aan de kant zal staan met zijn blessure. In dat geval zou hij pas aan het einde van het seizoen weer in actie kunnen komen.

Ook de cruciale interland met Bulgarije eind maart zou te vroeg komen voor de international van Oranje.

Het moment van de blessure is met name vervelend voor Van Dijk. De oud-speler van FC Groningen en Celtic stond in de belangstelling van meerdere topclubs. Zo werden Liverpool en Manchester City meermaals genoemd.

