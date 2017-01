Doelpuntenrecord Rooney wordt nooit meer verbroken

Bobby Charlton had toen het record in handen van all time topscorer van Manchester United met 249 goals, iets wat Wayne Rooney afgelopen weekend verbeterde met zijn 250e goal. 'Dat had ik me toen echt niet kunnen voorstellen. Bobby had het record met 249 goals stevig in handen, maar het is Wayne toch gelukt om dat aantal te verbeteren. En daar had hij ook nog eens veel minder wedstrijden voor nodig,' aldus Ferguson in gesprek met de BBC.

Voor eeuwig

'Ik denk niet dat iemand dit record ooit nog gaat verbreken. Tegenwoordig zijn er nog maar weinig spelers die meer dan tien jaar bij een club blijven,' aldus Sir Alex Ferguson.



