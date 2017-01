Elia: We moeten ten alle tijden naar onszelf blijven kijken

Eerder afgelopen zomer liet Elia in gesprek met VI weten dat Feyenoord dit seizoen de landstitel als doelstelling moet hebben. Nu in een nieuw interview met Voetbal International laat de aanvaller weten: ''Ik wilde toen een statement maken. Nu spreken we het samen uit. Tijdens het trainingskamp hebben we elkaar in het hotel de waarheid verteld. Afgesproken dat we er nu echt voor gaan. Kampioen worden en niets minder.'

Feyenoord staat met 48 punten aan kop en doet het zelfs beter dan in het laatste seizoen waarin de Rotterdammers kampioen werden. Toch vindt Elia dat Feyenoorders eerlijker en harder moeten zijn naam elkaar, 'Ik vind dat we in sommige situaties nog meer moeten communiceren. Dan zijn we nog te soft. Veel gaat al goed, we hebben bijvoorbeeld al twee jaar geen doelpunt uit een corner tegen gehad. Maar het kan niet scherp genoeg. Dat hebben we vorig seizoen gezien. Het gaat om de kleine dingen. In de kleedkamer, scherp houden, extra krachttrainingen... Het gaat goed, maar het moet beter.'

Ook weet Elia te melden dat Feyenoord het vorig jaar al in zich had om landskampioen van de Eredivisie te worden, 'In alle wedstrijden tegen PSV en Ajax die ik heb gespeeld, hebben we dat laten zien. Tegen Ajax waren we zowel uit als thuis beter en hadden we twee keer moeten winnen. Voor de beker wonnen we wél. Ook tegen PSV thuis hadden we moeten winnen. Als Michiel Kramer die kans in de eerste helft benut, dan breken ze. Uit verloren we door persoonlijke fouten, die maakten we dit jaar niet meer. Vandaar die 0-1. Wij zijn intussen totaal op elkaar ingespeeld.'

Momenteel staat Feyenoord nog 8 punten voor op regerend landskampioen PSV en 5 op rivaal Ajax. 'Ik maak me totaal geen zorgen over Ajax en PSV. Ajax heeft een goed team. Maar alleen wijzelf kunnen ons stoppen. Als ik niet opsta, staat Steven Berghuis op of anders Nicolai Jørgensen. Lukt dat niet, dan doet Toornstra zijn ding of Kuijt. Vilhena kan erbij komen, die blijft gaan box to box en pakt doelpunten mee. Eric Botteghin staat er week in week uit, die eet iedereen op. El Ahmadi regisseert. Probeer dat allemaal maar eens te stoppen.'

