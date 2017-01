FC Utrecht heeft geen financiële middelen voor versterking

Waar de inbreng van Koch geen potten meer kon breken, ging FC Utrecht op eigen veld met 0-1 onderuit tegen Ajax. Waar FC Utrecht nog graag een pinchitter wil en versterking lijkt te willen halen, lijkt Ten Hag weten dat dat niet waar is en de club geen geld heeft voor versterking.

In gesprek met RTV Utrecht laat Ten Hag weten: 'Mensen moeten eens beseffen waar FC Utrecht staat. Onze middelen zijn niet van aard dat we ons kunnen meten met de top van de Eredivisie. Met onze middelen stellen wij een selectie samen en daarin kwam Koch naar voren. We kozen voor Koch omdat hij sterk is in spelhervattingen, daarom werd hij ook inbracht tegen Ajax.'

Waar de Domstedelingen nog hopen op versterking, lijkt dat volgens Ten Hag onmogelijk: 'Helaas kunnen we niet met twee spitsen in het kaliber van Boymans of Haller meten. helemaal niet als er eentje op de bank zit. Het is financieel niet mogelijk, dus dan lossen we het creatief op.'

