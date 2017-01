Arsenal middenvelder laat zich van slechtste kant zien

Maandag zou de middenvelder van Arsenal zich hebben misdragen tegenover het vliegtuigpersoneel op luchthaven Heathtrow te Londen. The Telegraph weet te melden dat Xhaka een medewerkster zou hebben uitgescholden voor 'Fucking White Bitch.'

Xhaka zou een vriend op de luchthaven hebben afgezet, maar hij was te laat waardoor zijn vriend de gate niet meer in mocht. Dat kon Xhaka niet hebben waardoor hij begon te schelden. De middenvelder zelf ontkent alles, waar de luchthaven zelf liet weten dat een incident heeft plaatsgevonden. Xhaka is inmiddels door de politie gehoord.

