De clubloze Adabayor strijdt met Togo om een ticket in de volgende ronde van de Afrika Cup, waar de spits zelf vindt dat hij nog mee kan in de grotere competities in Europa. De oud spits van Arsenal liet in de overige twee duels tegen Ivoorkust en Marokko zien dat hij nog van waarde is.

Waar Togo het moet opnemen tegen RC Congo, hoopt de spits dat ze een ticket voor de volgende ronde weten te bewerkstelligen. 'Ik kijk uit naar het laatste groepsduel en denk niet dat dit onze laatste wedstrijd in de Afrika Cup zal zijn,' aldus Adebayor op de website van de FIFA.

De Franse bondscoach van Togo is blij met Adebayor, 'Zijn prestaties zijn ongelooflijk. Emmanuel is aanspeelbaar en zorgt voor veel oplossingen. Hij is zeer belangrijk en geeft ons veel vertrouwen. De tegenstanders zijn altijd bang voor hem.'

De spits ziet zelf in dat zijn fysieke kracht nog in orde is, 'Ik ben degene die grappen maakt wanneer het nodig is, maar ik kan ook serieus zijn wanneer daarom wordt gevraagd.' Ook denkt de 63-voudig international dat hij nog gewoon mee kan in de grotere Europese competities, 'Ik ben ervan overtuigd dat ik nog steeds kan spelen op dat niveau. Op fysiek vlak zou ik het aankunnen. Ik ben gezegend met gouden genen.'

Waar Adebayor afgelopen zomer vertrok bij het Engelse Crystal Palace, is de clubloze spits niet in paniek. 'Waarom zou ik niet gelukkig zijn? Ik was in 2010 in Cabinda toen drie mensen werden gedood bij een aanval op de spelersbus van Togo. Ik had in een rolstoel kunnen zitten of dood kunnen zijn. Nu ben ik hier in Gabon en speel ik op de Afrika Cup. Dan ben ik gelukkig genoeg.'

Reageer op Clubloze Adebayor vreest niet, 'Komt tijd komt raad'