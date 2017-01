De bond van Servië was naar het CAS gestapt omdat het van mening was dat Kosovo geen lid kon zijn van de UEFA, maar het heeft niets uitbracht voor de Servische bond. Waar Kosovo een voormalige provincie is van Servië, vondt de bond niet dat Kosovo lid mocht zijn van de UEFA omdat het niet als onafhankelijke staat wordt gezien.

Servië is van mening dat de UEFA haar eigen regels om zeep helpt omdat een land pas lid kan worden als het onafhankelijk is verklaard door de Verenigde Natie. Vorig jaar werd Kosovo als 55e lid opgenomen bij de UEFA, waar het dus mocht deelnemen voor de WK kwalificatie voor het WK 2018 te Rusland.

Reageer op Servië heeft pech, Kosovo blijft lid bij Europese bond UEFA