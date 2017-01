Ajax en Lille akkoord over 9 miljoen voor El Ghazi

Waar de Franse club en Ajax een mondeling akkoord hebben bereikt over de transfersom, laten de Franse media weten dat de buistenspeler van Ajax woensdag naar Lille afreist om de formaliteiten af te ronden voor zijn transfer. De Telegraaf weet te melden dat het transferbedrag rond de 9 miljoen euro zal liggen.

De 9 miljoen euro zal exclusief doorverkooppercentage zijn, hierdoor kan de transfersom voor Ajax alsnog op een later tijdstip dus hoger uitvallen. Wel is het apart te noemen dat Ajax al wekenlang wacht op de papierwinkel van Lille, wat een dubieus besluit moet nemen.

Wanneer El Ghazi woensdag definitief zijn transfer naar het Franse Lille afrondt, heeft Ajax nog zo snel geen vervanger gevonden.

