Mourinho wil Krul van Ajax verlossen en hem halen als tweede goalie

Maar nu lijkt een oplossing nabij, het Londense Chelsea van Conte lijkt Krul de helpende hand toe te steken. De Londenaren willen Krul terughalen naar de Premier League en willen hem weer speelminuten gaan geven, iets waar de herstelde goalie naar op zoek is.

Begovic, de tweede doelman van Chelsea staat in de nadrukkelijke belangstelling van Bournemouth, waardoor er ruimte vrijkomt voor Krul bij Chelsea. De Bosnier mag vertrekken, mits Chelsea een vervanger kan aantrekken, in dit geval kan dat dus Tim Krul van Ajax worden.

Waar Ajax Tim Krul huurt van het Engelse Newcastle United (tweede niveau), kan Chelsea de Oranje doelman dus terugbrengen op het hoogste niveau als stand in van Courtois bij de koploper. Het is alleen nog maar de vraag of Krul bij Chelsea wel speelminuten gaat krijgen nu de vaste 11 onverslaanbaar lijken in de Premier League.

Daarbij lijkt het een ingewikkelde constructie te worden wanneer een driehoeksverhouding omtrent Krul wordt opgezet. Omdat Krul bij Newcastle nog geen minuten heeft gemaakt, mag hij nog uitkomen voor een andere club. Krul heeft bij Ajax al zijn officiele debuut gemaakt in de Jupiler League.

