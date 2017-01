Pastoor in beroep tegen schikkingsvoorstel KNVB

Waar Alex Pastoor daags na het weekend een schikkingsvoorstel krijgt te horen van de KNVB, is de coach van Sparta het daar absoluut niet mee eens en gaat hij in beroep tegen het voorstel. Waar Pastoor zich liet gaan tegenover de vierde official, heeft de KNVB hem een voorstel gedaan van drie duels (waarvan een voorwaardelijk) schorsing.

Op de KNVB website staat in een statement beschreven dat Pastoor zich schuldig maakte aan, 'et uiten van dreigende of intimiderende taal.' De tuchtcommissie van de KNVB buigt zich maandagavond laat opnieuw over de zaak van Pastoor.

