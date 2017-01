Ajax is Traoré week langer kwijt, Burkina Faso naar kwartfinale

Waar Franceville de openingsgoal verzorgde, was het Ajacied Traore die met de 2-0 ook een aandeel had in de zege. Door de overwinning is Burkina Faso geplaatst voor de kwartfinale van het toernooi, waardoor de Ajacied nog minimaal een week langer wegblijft in het elftal van Bosz bij Ajax.

