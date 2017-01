Memphis Depay kent debuut bij winnend Olympique Lyon

Waar de oud PSV-er afgelopen week werd overgenomen van het Engelse Manchester United, kwam hij binnen de lijnen toen de eindstand van 3-1 al op het bord stond. Waar Depay bij zijn presentatie al te kennen gaf klaar te zijn voor de wedstrijd, hield de trainer van Lyon hem aanvankelijk nog op de bank tegen Marseille.

Waar in de 79e minuut het debuut van Depay een feit was, kwam hij erin voor Lacazette (die al tweemaal had weten te scoren). De eerste elf minuten bij Olympique Lyon heeft Depay nog niet van waarde kunnen zijn.

