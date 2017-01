PSV wint thuis van SC Heerenveen in wedstrijd vol passie en strijd

Waar PSV slecht aan de wedstrijd begon aan de bezoekers uit Heerenveen op voorsprong kwamen, was het daarna aan de regerend landskampioen om de rug te rechten. De druk van PSV nam toe en de aantal kansen van PSV ook, maar geen inzet wist de doellijn van Mulder te passeren.

Tot net na het halfuur, daar waar Propper de uitkomende Mulder te vlug af was met een kopbal en PSV langszij kopte. Daarna ging PSV door en wist het net voor rust via Pereiro (voorzet Willems) op voorsprong te komen tegen SC Heerenveen.

Toch kwamen de bezoekers het beste uit het kleedlokaal, het was opnieuw Ghoochannejhad die de bal prima in de verre hoek schoot in de 54e minuut en de Friezen weer langszij zette. Daarna was het aan de andere kant een cadeautje van arbiter Kuipers die De Jong een strafschop gaf. Wie anders dan Pereiro net voor zijn wissel die nog achter de bal mocht gaan staan.

Waar het zekerheidje van PSV deze keer miste, was het een zure misser. Want enkele minuten later was SC Heerenveen via opnieuw Ghoochannejhad trefzeker en leek het voor PSV een pikzwarte middag te worden.

PSV vecht zich in knotsgekke slotfase langs SC Heerenveen https://t.co/ypYVeMqJ3Q pic.twitter.com/WGcbM7pWjl — PSV Fans (@1913Transfer) 22 januari 2017

Maar een knotsgekke eindfase hielp PSV opnieuw aan de overwinning, in de 89e minuut was het invaller Siem de Jong die Marco van Ginkel de gelijkmaker liet binnentikken. En daarna was het pompen of verzuipen voor PSV, wat via Moreno in de 91 minuut (schamp dijbeen) de bal in het doel wist te werken na een voorzet van Willems en zo dus de overwinning uit het vuur wist te slepen.

