Voorbeschouwing: PSV - SC Heerenveen (Eredivisie)

Waar de wedstrijd onder leiding van Bas Nijhuis staat, moet PSV in de achtervolging op koploper Feyenoord wat zaterdagavond al met 1-0 wist te winnen van Willem II.

Waar PSV vorige week een ander PSV liet zien, wist het thuis te winnen van het Kralingse Excelsior, maar ook Ajax en Feyenoord wisten te winnen waardoor de stand onveranderd bleef. Tegenstander SC Heerenveen van vanmiddag won solide van ADO Den Haag en klom naar de vierde plek in de Eredivisie.

De wedstrijd tussen PSV en SC Heerenveen is al het 30e onderonsje, waar PSV precies de helft hiervan wist te winnen. Vijfmaal werd een remise als eindstand genoteerd en 10 keer wisten de Friezen te winnen.

PSV is al 12 duels ongeslagen in de Eredivisie, waar 18 september jl voor het laatst werd verloren. Waar toentertijd Feyenoord met 1-0 te sterk was, daarna verloor PSV niet meer (speelde wel 6 keer gelijk). Dit seizoen hoefde er ook pas 8 keer gevist te worden, het laagste tegenaantal dit seizoen. Alleen in het seizoen 2006/2007 stond de teller lager (op 6).

Wel wist PSV pas 27 keer te scoren en is Luuk de Jong geen schim meer van de spits van de afgelopen 2 seizoenen.

Tegenstander SC Heerenveen wist de laatste 8 ontmoetingen altijd minimaal 1 punt en wisten altijd als eerste de score te openen. Eerder dit seizoen was in Friesland de score 1-1 in het Abe Lenstra stadion. Voor Luuk de Jong is SC Heerenveen een welkome tegenstander, al 8x trof de spits van PSV doel tegen de huidige tegenstander van vanmiddag.

PSV moet haar vizier richten op Ghoochannejhad van SC Heerenveen, de clubtopscorer scoorde al 8x dit seizoen. Waar oud PSV-er Stijn Schaars niet speelt, kampt hij met een blessure.

