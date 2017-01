Waar oud Ajacied Patrick Kluivert last minute heeft geprobeerd Memphis Depay te halen en Lyon te blokken, ontkent hij dat nu in alle toonaarden. Voorzitter Jean-Michel Aulas bekende dat buitenom Lyon ook het Franse Nice en dus ook PSG interesse hadden in de oud PSV-er.

Kluivert, de technisch directeur van PSG liet weten: 'Ik ken Memphis heel goed,' maar we hebben niet geprobeerd hem te halen. 'Ik heb met hem gesproken, maar het niet over een transfer gehad. Ik ben blij voor hem dat hij bij Lyon heeft getekend.'

Vrijdag werd Memphis Depay gepresenteerd bij Olympique Lyon wat hem overnam voor een kleine 25 miljoen euro van Manchester United.

Reageer op Kluivert: Geen intentie gehad om Depay naar PSG te halen