Coach Aston Villa ruziet met speler over elektrisch hek

Laatstgenoemde kwam namelijk behoorlijk te laat vanwege een defect in zijn elektrische hek. Bruce benadruke dat het hek 1,5 meter was en dat hij er dus best overheen had kunnen klimmen.

Het ziet er niet al te best uit voor Aston Villa, een plaats 13 en een spits met luxeproblemen. Bruce vertrok plotseling aan het einde van het vorige seizoen bij het door hem gepromoveerde Hull. Bruce dook daarna op bij Villa waar hij nog altijd aan het roer staat.

Met een plaats 13 en een niet al te goede relatie met de spelerskern, staat de positie van Bruce onder helse druk.

