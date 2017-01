Rooney blij met jubileumgoal en is nu all time topscorer United

Rooney was met zijn treffer tegen Stoke City goed voor zijn 250e doelpunt, waarmee hij nu alleen aan kop gaat bij Manchester United als all time topscorer van The Red Devils. Met zijn goal komt hij nu op 250 goals, eentje meer dan Sir Bobby Charlton.

Waar in blessuretijd de all time topscorer voor de gelijkmaker zorgde, was United net op tijd met meer verliespunten. Waar het duel op een verlies leek uit te lopen, was daar dus redder Rooney in blessuretijd voor Manchester United.

Cijfers spreken boekdelen

Waar Sir Bobby Charlton tussen 1956 en 1973 maarliefst 249 goals scoorde, heeft Rooney voor zijn 250 doelpunten slechts 546 wedstrijden nodig. Waar sinds 2004 Rooney bij United is, is hij inmiddels uitgegroeid tot een legende.

