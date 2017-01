Utrecht onder spanning voor 'duel van het jaar' tegen Ajax

Ten Hag weet FC Utrecht dit seizoen goed neer te zetten en verblijft momenteel op de zesde plek in de Eredivisie. De achterstand op SC Heerenveen is slechts 3 punten en kan dit weekend worden gedicht wanneer PSV wint van de Friezen en FC Utrecht wint van Ajax.

Ajax wist voor de winterstop nog te winnen, waar de Marokkaan Ziyech belangrijk was voor de Amsterdammers met 2 doelpunten. Waar het duel tussen FC Utrecht en Ajax altijd beladen is, wist de harde kern van de Domstedelingen in de Kuip al eerder negatieve tonen te roepen richting Ajax.

De supportersvereniging van FC Utrecht is achter de schermen al druk bezig met de voorbereidingen op het duel van dit weekend, waar een gespannen sfeer hangt. 'Eigenlijk zijn we er al een jaar mee in touw, zeker nu over en weer de uitsupporters mee mogen. Het is een minutieus voorbereide operatie. Rustig zitten is er nooit bij. Het lijntje, waarop we balanceren, is dun. Eén verkeerde beslissing van de scheidsrechter, een groepje fans dat toch de andere supporters uitdaagt... het kan allemaal zomaar gebeuren. Deze wedstrijd ligt als geen ander onder een vergrootglas, de druk op alle betrokkenen is groot.'

Ajax moet het doen zonder Traore (Afrika Cup) en moet ook vrezen voor de transfer van El Ghazi naar Lille, waardoor alle ogen nu gericht lijken op de verbanneling van Marokko Ziyech. Waar Ajax nog wel een buitenspeler wilde aantrekken, is daar niets meer van gekomen. Terwijl FC Utrecht zich wel wist te versterken met Brama en oud PSV-er Labyad.

Waar FC Utrecht van de laatste officiele 5 duels er vier wist te winnen, ging het andere duel in gelijjkspel op. Ajax verloor er van de laatste 5 eentje tegen SC Cambuur (beker) en speelde tegen PSV gelijk. Vorig seizoen was FC Utrecht in de eigen Galgenwaard met 1-0 te sterk voor Ajax, terwijl het eerder dit seizoen in Amsterdam met 3-2 ten onder ging.

De laatste twee ontmoetingen in de Galgenwaard pakte goed uit voor FC Utrecht, waar afgelopen seizoen een 1-0 overwinning werd behaald, ging het daarvoor met een 1-1 van het veld tegen de Amsterdammers. De messen zijn geslepen.

Reageer op Utrecht onder spanning voor 'duel van het jaar' tegen Ajax