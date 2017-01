AC Milan en Everton maken ruzie om Ajax doelwit Deulofeu

Waar de Everton huurling Deulofeu bij AC Milan zijn contract zou hebben ondertekend, laat het Engelse Everton weten dat het helemaal nog niet in kannen en kruiken is. Waar de Milanezen via de officiele kanalen lieten weten dat de deal rond was, ontkent Everton de transfer en is Koeman woest.

Waar AC Milan inmiddels alle nieuwsfeiten over de transfer van Deulofeu hebben verwijderd, lijkt Everton te komen met het nieuws dat er nooit is gesproken over een verhuurperiode. Volgens Sky Sports is Everton woest dat er nog steeds wordt onderhandeld over Deulofeu.

