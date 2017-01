Van Gobbel: Kazim Richards paste niet in eenheid Feyenoord

Waar Van Gobbel ziet dat Feyenoord nu weer eenheid uitstraalt, was dat vroeger wel eens anders. Waar de oud voetballer in Kazim Richards de rotte appel van de Rotterdammers zag. Waar de Turkse spits in 40 duels voor de Rotterdammers slechts 13 keer het net wist te vinden, wist hij de club omlaag te trekken.

Kazim Richards was de rotte appel

'Je hebt een mand vol mooie appels en één rotte. Die moet er dan echt uit,' aldus Van Gobbel die nu trainer is van Feyenoord onder 19. 'Hier, bij de jeugdopleiding, volgen de oudere trainers ook wat er bij het eerste elftal gebeurt. Van de buitenkant zagen we dat er iets niet klopte. "Ik ben daar door mijn ervaringen misschien wat rigoureuzer in, maar ik had hem er al lang uitgegooid. Die gozer was vergif voor de ploeg. Je ziet hoeveel verschil het kan maken. De trainer kan nu vrijer werken. Het werkt makkelijker als spelers elkaar gaan corrigeren. Dat doen ze nu weer.'

Eenheid in plaats van eenling

Waar van Gobbel in 1993 en 1999 landskampioen werd met Feyenoord, ziet de oud voetballer nu ook dat de eenheid weer terug is bij de club en dat dat kan zorgen voor de landstitel dit seizoen. 'Het moet een hechte groep zijn. Dat is het enige recept. Het begint met kwaliteit, maar met elf eenlingen kom je er niet. Wat ik nu zie groeien bij Feyenoord, zag ik in 1993 bij ons ook.'

