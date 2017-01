Jurgen Klopp haalt Van Basten door het slijk over buitenspelregel

Waar Klopp van wal stak: 'Ik had toch al het idee dat de meeste ploegen tegen ons speelden zonder de buitenspelregels, dus...Nee, serieus, al deze veranderingen maken het voetbal kapot. Sommige mensen menen alles uit het voetbal te moeten persen, ook met de uitbreiding van het WK. Dáár zouden ze naar moeten kijken. Deze mensen houden niet genoeg van de toekomst van het voetbal. Het spel waar wij allemaal zo van houden, heeft deze veranderingen niet nodig.'

Van Basten hoort niet thuis bij de FIFA

'Ik weet niet precies wat Van Basten aan het doen is. Of het een echt idee was, of iets waar hij over nadacht. Wat dan ook. Hij mag een ander spel uit gaan vinden, dat is geen probleem. Er zijn genoeg velden te vinden op de wereld, dus ga ergens anders, iets anders spelen.'

Courcouff gaat ook door

Waar de trainer van het Franse Stade Rennes ook zijn kritiek uitte op Van Basten, ging hij nog een stapje verder dan Klopp. 'Dit is de ergste rotzooi die ik in tijden heb gelezen en ik heb het niet eens verkeerd gelezen. Het is ongelooflijke onzin. We zouden teruggaan naar de tijd dat dorpen nog tegen elkaar speelden en de wedstrijd was afgelopen als de spelers waren vermoord. De buitenspelregel is fundamenteel. Als je dat niet snapt, snap je voetbal niet.'

Ook Arsenal coach Wenger is geen voorstander van Van Basten: 'Ik vind dat geen interessant idee. Ik denk dat buitenspel er voor zorgt dat een team goed in elkaar past. Het is een intelligente regel. Het is heel belangrijk om die in het spel te houden. Het moet gaan om verbetering, niet zozeer om verandering.'

Ook oud Feyenoord trainer Ronald Koeman komt met zijn visie over het idee van Van Basten: 'Het lijkt mij het belangrijkst om te zorgen dat de belangrijkste beslissingen in de wedstrijd goed zijn. aar is technologie voor nodig. Als dat er is, kunnen we gaan kijken naar buitenspel en strafschoppen. Het is belangrijk om bij andere sporten te kijken of we iets kunnen gebruiken, maar ik denk niet dat er veel hoeft te veranderen.'



