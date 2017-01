BREAKING: Gerrard terug naar huis bij Liverpool

De voormalig voetballer keert bij zijn clubliefde Liverpool terug als jeugdtrainer, waar hij als jeugdtrainer een brede rol zal toegewezen krijgen. Gerrard zelf doorliep de jeugdopleiding van The Reds en speelde daarna maarliefst 17 seizoenen in het shirt van Liverpool.

In 2015 verliet hij Anfield Road voor een avontuur in Amerika bij LA Galaxy, waar hij eind 2016 het einde van zijn profcarriere aankondigde. Voor Gerrard is de circel nu rond laat hij weten op de clubwebsite. 'Ik keer terug bij de club waar het voor mij allemaal begon. Dit is echter geen besluit op gevoel, het gaat om het feit dat ik denk Liverpool écht te kunnen helpen.'

