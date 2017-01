Debuut Depay bij Olympique Lyon tegen oud ploeggenoot Karim Rekik

Aankomende zondag staat het duel tussen Olympique Lyon en Olympique Marseille op het programma in de Franse Ligue1, waar Depay zijn officiele debuut kan maken en dat tegen oud PSV ploeggenoot Karim Rekik. Al liet Depay nog wel weten bij zijn presentatie: 'Ik moet nog wel wat sterker worden, maar ik hoop dat ik mee kan doen. Ik ben er klaar voor.'

Blindvaren op zaakwaarnemer

Depay kwam bij zijn presentatie met een opvallende uitspraak: 'Er waren meerdere clubs die interesse hadden, maar mijn zaakwaarnemer zei me dat hij een goed gevoel had bij Lyon. Ik heb vertrouwen in hem en daarom heb ik hier getekend”, aldus Depay. „Ik bedank mijn zaakwaarnemers voor deze deal, het was een grote deal, en ik bedank ook God, dat hij me deze kans heeft geschonken.'

Verlies United

Waar Manchester United een bittere bil moest slikken, nam het Depay twee jaar geleden voor een slordige 34 miljoen over van PSV. Nu werd Memphis verkocht aan het Franse Lyon voor nog geen 25 miljoen euro en wordt er dus flink verlies doorberekend op de Nederlander.



