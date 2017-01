Cruijff zou omdraaien in zijn kist na idee van Van Basten

Waar Van Basten vrijdag een opmerkelijke uitspraak deed bij de FIFA, wil de oud international van de buitenspel regel af en denkt hij dat dat het voetbal ten goede komt. Maar eerder was Cruijff al van mening: 'De meeste mensen denken dat het een verdedigend middel is, maar dat is niet zo. Neem FC Barcelona. Dat speelt op dit moment misschien wel het meest aantrekkelijke voetbal. Alleen heb je het dan wel over een speelstijl die niet zonder buitenspel kan, omdat bij pressievoetbal het spelen op buitenspel essentieel is. Wordt de regel namelijk afgeschaft, dan kan je de laatste lijn verdedigers nooit meer zo ver doorschuiven als nu bij Barcelona het geval is.'

Geen pressie voetbal meer

'Je wordt dan gedwongen een man achter te houden, zodra de tegenstander z’n spits op jouw zestienmeter laat staan. Zo wordt het veld lang gehouden en is goed pressie spelen onmogelijk. Het komt er dus op neer dat het afschaffen van buitenspel de slechtste teams in de kaart speelt. Die voetballen al op de counter en krijgen er dan een extra voordeel bij. Ik denk niet dat dit de bedoeling kan zijn.'

Ook ex-hockey speler Brinkman laat weten dat het afschaffen van de buitenspelregel in het voetbal een domme zet zou zijn: 'Het afschaffen van buitenspel in het hockey heeft geleid tot verdedigend spel en het spel is minder aantrekkelijk dan voorheen. Een slecht idee dus voor voetbal.'



