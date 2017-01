Galatasaray wordt afgewezen door Vincent Janssen

Janssen heeft bij Galatasaray aangegeven dat hij liever bij Tottenham Hotspur blijft. Dat vertelt zaakwaarnemer Patrick van Diemen: 'Hij gaat niet naar Turkije en blijft knokken voor zijn kans bij Spurs.'

Tot nu toe was het geen goed huwelijk voor Janssen bij The Spurs. Al heeft Mauricio Pochettino nog wel vertrouwen in de spits. Ondanks dat hij slechts enkel vanaf de penaltystip wist te scoren.

Harry Kane is de man in vorm bij Tottenham Hotspur en scoorde al dertien keer in de competitie. Of Janssen ooit zijn plaats kan in nemen is de openstaande vraag.

