Strijd om Payet gaat door

Sky Sports meldt dat het tweede bod van ruim 23 miljoen euro door West Ham United resoluut opzij werd geschoven. De vraag is of The Hammers op een bod zullen ingaan van wie dan ook. Ondanks dat Payet wil vertrekken. Liet de club weten niet te willen meewerken aan een vertrek van de smaakmaker.

Door de uitspraken van Payet om niet meer uit te willen komen voor West Ham United. Is Payet onder de supporters van held naar no-body gegaan. Afgelopen weekend veegden fans hun voeten af aan het shirts van de speler toen zij het stadion binnen stapten.

Zou het bod van Marseille aanvaard worden. Dan keert de Fransman terug naar zijn oude club. In Zuid-Frankrijk speelde hij namelijk al twee seizoenen.

