Van Beek zijn contract bij Feyenoord is met één jaar verlengd

Het vorige contract van de 22-jarige verdediger liep tot de zomer van 2018. Daarmee verlengt de speler dus voor een seizoen.

Van Beek komt al enige tijd niet meer in actie voor Feyenoord. Dit komt omdat hij herstellende is van een blessure. Het jeugdexponent van Feyenoord is blij met de verlenging van zijn contract.

'Het geeft mij bovendien de gelegenheid om in alle rust verder te werken aan mijn herstel. De laatste tijd maak ik grote stappen, zo train ik bijvoorbeeld alweer buiten. Het gaat elke dag een stukje beter en ik werk hard om snel weer bij de groep te kunnen aansluiten.'

